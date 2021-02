Vakcinačné čriepky

Jedenásť vypracovaných fáz vakcinačnej stratégie sa nám postupne zúžilo . Prioritou sa stalo kritérium vakcinačného protekcionizmu a riziko ohrozenia v rámci vykonávania jednotlivých profesií. Nič proti, aj tak sa dá, len...

Pod gesciou ministra zdravotníctva pána Krajčiho sa začali preteky jednotlivých profesných skupín kto bude v týchto pretekoch o prednostné zaočkovanie vakcínou prvejší. Zo strany zástupcov jednotlivých profesných skupín sme svedkami argumentačného zdôvodňovania prečo "práve oni" sú tí dôležití, užitoční a nepostradateľní a mali by byť zaradení, či skôr preradení do línie vakcinačných VIP- károv. O priorite zamestnancov nemocníčných zariadení nediskutujem. Ich priorita je nespochybniteľnou samozrejmosťou. No, ale prichádzajú požiadavky z Ministerstva spravodlivosti, Ministerstva vnútra o nevyhnutnosti vakcinovať tých svojich. Pán minister je flexibilný a dokáže sa tlaku prispôsobiť. Prehodnocuje, zvažuje a ako je u neho zvykom prispôsobuje sa. Tlak narastá. V radoch na vakcínu stoja učitelia, prichádzajú vysokoškolskí pedagógovia, advokáti, sudcovia, vodiči, taxikári a postupne sa z tmy budú vynárať ďalší. Každú zo spomínaných profesií si vážim. Považujem ju za užitočnú a potrebnú. Každý kto prichádza do kontaktu s ľuďmi je potencionálne ohrozený a má právo byť vakcinačne ošetrený. Len prestávam rozumieť tej zmene v nastavení kritérii. Kam sa stratilo vekové kritérium, zdravotné kritéria, ktoré boli vo vakcinačnom programe jasne zadefinované pre každú z jednotlivých jedenástich fáz.

Z fázy prohumánnej orientácie, ktorá sa využívala ako motivačný prostriedok pri celoplošných testovaniach " je potrebné sa ísť testovať aby sme ochránili svojich blízkych, rodičov, starých rodičov, tých najohrozenejších, najrizikovejších, najzraniteľnejších " sa stala romantická Vianočná spomienka a samotný proces vakcinácie sa transformoval do pragmaticko- ekonomického scenára. Všetci sú ohrození. Len nie všetci z profesných skupín , podľa uvádzaných štatistík podliehajú zvýšenej úmrtnosti. / mám na zreteli vekové kritérium/.

Bývala tenistka odštartovala individuálny vakcinačný program " Náhoda". Náhodou sa spýtala na informácie o vakcinácii a náhodou ju spolu ešte v ten deň aj s manželom zavakcinovali. Jej program však zmutoval a transformoval sa na program so sofistikovanejším scenárom " Profesná ohrozenosť". Kritická infraštruktúra expanduje, zažíva boom. Kritériom vakcinácie sa stal stupeň potencionálneho ohrozenia Covidom.

" Profesijná skupina " seniori však v zozname povolaní absentuje. Byť seniorom / 65 plus/, nebyť profesionálne ukotvený v nejakej rizikovej profesii, či skupine patriacej do kritickej infraštruktúry / ktorá je mimochodom podľa ministra zdravotníctva v utajení/, takže kto tam patrí vie len on znamená že sú zaradení nikam, resp. boli preradení zo štvrtej očkovacej fázy do ôsmej a ak náš očkovací scenár bude pokračovať aj naďalej v súčasnom trende tak sa dočkajú aj mimoriadneho zaradenia. Niekto musí byť aj na konci radu.

Seniori však majú k dispozícii aspoň niečo .Smolu. Existujú v ktorom nemôžu lobovať, nemôžu ovplyvniť nič a dožili sa nevhodného neproduktívneho veku. Senior neprodukuje nič. Platí predsa zákaz vychádzania, takže má sedieť a realizovať svoj individuálny seniorsky " parapetový program". Dívať sa z okna a pozorovať ako to " vôkol" neho /ne/ žije. To predsa nevyžaduje žiadnu námahu. Žijú si svoj život a ticho sledujú ako si ich kompetentní na šachovníci posúvajú z tretieho, či štvrtého políčka na ôsme, možno dôjde aj na deviate. Čo na tom, že napríklad sedemdesiatnici tvoria najpočetnejšiu skupinu hospitalizovaných u ktorej sa predikuje pri ochorení na Covid 65 % riziko smrtnosti. Šesťdesiatnici sú na tom lepšie. Tí majú len 50% šancu, že toto ochorenie skončí fatálne. Briti vakcinujú na základe veku a sú jedni z najrýchlejších v Európe.

Avšak aby seniori a ťažšie zdravotne postihnutí nevnímali svoj stav až tak pesimisticky a tragicky majú k dispozícii aj optimistickú variantu. Môžu sa zaregistrovať ako náhradníci do vakcinačných programov jednotlivých zdravotníckych zariadení a dúfať, že sa im niekto niekedy aj ozve. Čakaním na zavolanie si predsa môžu krátiť čas v samoizolácii a nikto ich nediskriminuje. Kto čaká, ten sa možno aj / ne/ dočká. Tí aktívnejší si môžu krátiť čas aj čítaním knihy od Samuela Becketta Čakanie na Godota. V tejto dráme tiež hlavné postavy čakali na Niečo..... No nedočkali sa.

Aj takéto " drobnosti" vypovedajú o etickom nastavení ducha spoločnosti pán minister a všetci " kompetentní". Ak chcete vedieť postojový vzorec k vakcinácii seniorov, tak ste si ho mohli vypočuť v Rádiu Slovensko v relácii Sobotné dialógy z úst poslankyne Anny Zemanovej / šéfky poslaneckého klubu SAS a tím líderky pre životné prostredie/. Po otázke moderátorky prečo sú seniori zaradení až do ôsmej fázy odpovedala: " Očkovacia stratégia je nastavená. Ľudia nad 65 rokov, v dôchodkovom veku už nevytvárajú ekonomickú hodnotu pre chod štátu. Bez peňazí to nejde." To neskoršie ospravdlňovanie, že to nemyslela tak ako to povedala a jej slová boli pokrutené a hodnotu má každý život, to vnímam ako "povinnú jazdu a snahu ostať peknou". Percenta predsa klesať nesmú. Možno sa seniori dočkajú prioritizácie svojej užitočnosti a nepostradateľnosti. Ich čas určite nastane pri najbližších voľbách.