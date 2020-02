Chaos, alebo pokračovanie v súčasnej réžii.

Vešteckí guru zo Súmračnej v predvolebných debatách začínajú predikovať neistú chaotickú budúcnosť, ktorá nás čaká po volebnom dni ak " bitku" o Železný trón vyhrá niekto iný a nie oni.

V gréckej mytológii toto slovo pôvodne označovalo bezodnú priepasť podsvetia.Možno prapôvodný význam tohto slovného tvaru súčasným " predpovedačom chaotickej budúcnosti" niečo hovorí aj o ich existujúcej prítomnosti. A ak nie tak aspoň v niektorých z nás vyvoláva spomienky na obsah, ktorým naplnili svoju dnanásťročnú dobre a účelovo organizovanú minulosť.Nebola "chaotická" bola veľmi dobre tieňovo ošetrená a organizovaná. U veľkej časti verejnosti sa spája s existenciou a z organizovanou prepojenosťou niekoľkých " mafiánských rodín" z politického a oligarchického prostredia.

Ak mohol predseda z OľaNO zo svojou družinou navštíviť Francúzku riviéru , zastaviť sa v mestečku Cannes a predstaviť nám jeden z výsledkov tvrdej, poctivej, nekorupčnej politickej práce pána niekoľkonásobného ministra Počiatka, vilu v lukratívnej štvrti, tak prečo by " politickí meteorológovia" zo Smeru nemohli navštíviť slávne pútnické mesto Delfy.V útrobách delfských veštiarní pri ich kontaktoch nebolo asi problém dohodnúť stretnutie s veštkyňami. Pýthie im odovzdali veštbu, že po voľbách nás čaká katastrofický scenár. Chaos, zmätok, niektorí hovoria aj o ohrození ľudských práv. No jednoducho zmätok, zneje sprostredkovaný odkaz vešteckých prognostikov. To všetko nás čaká ak víťazný chorál " We Are the Champions " si na povolebnej party nebudú môcť zaspievať už dnanásťročné historické legendy z dotyčnej strany. Doteraz tú možnosť a príležitosť mali, len často ich spev vyznieval falošne.

Slovenského voliča sa snažia prívrženci a organizátori " svojho" a " svojsky" uplatňovaného poriadku umiestniť na križovatku. Chaos alebo pokračovanie v našom poriadkovom Zákonníku? Vedia čo robia.Chaos, neporiadok v ľuďoch klasicky evokuje strach, neistotu a iné zneisťujúco preživané stavy. Vyvolávanie takýchto emócii patrí ku konštantným podnetom, ktoré pôsobia na emočné ladenia ľudí a ovplyvňujú ich rozhodnutia. Ak budete voliť iných a nie nás čaká Vás toto.....?

Čo priniesli oni o tom už hovoria menej. Výsledkom ich " nechaosu" bolo stvorenie Goléma Kočnera, ktorý svojím telefónom dokázal manažovať aj tých, ktorí boli umiestnení na vrcholových poschodiach politického a justičného Trónu. Stačil mu telefón a poriadok bol zabezpečený. Škoda, že mu nestihli postaviť bilboord s jeho Tvárou so sloganom " Voľte náš poriadok a stabilitu". Tento pán šnúrkami od svojich topánok dokázal previazať najvyššie justičné a politické miesta.Po čase musíme konštatovať, že boli pevne previazané. Ťažké rozhodovanie ľudí, ak sa majú rozhodovať či pokračovať v takejto forme mafiánstvom zapáchajúcej stability, alebo nájsť odvahu a voliť niečo iné.

Pri svojom rozhodovaní sa však môžu oprieť o ľudovú " istotu v neistote" Predpovedaný Chaos sa ešte nekoná. Ten prítomno- korupčný tu už bol a určite ešte tlie. Darmo bol v nedávnych časoch ošetrovaný stabilizujúcimi konštatáciami: " skutok sa nestal", " vyšetrovanie prebehlo v medziach zákona". Fiktívny poriadok a stabilita boli demaskované. Už vieme, že skutok sa stal a mnohé vyšetrovania v medziach zákonov neprebiehali.

Niektorí si na takúto odrodu stability zvykli., naučili sa v nej žiť, či skôr prežívať. Fenomén MAŤ i keď kontaminovanú istotu často získava prevahu nad fenoménom pokúsiť sa BYŤ v inom prostredí v inej politickej klíme, než v tej, ktorá je znečisťovaná mafiánskymi emisiami CO2. Mimochodom volania ľudí po klimatologických zmenách by mohli zasahovať aj do zmien v politickej klíme a politickom prostredí.prostredí.

Mnohí sa neadaptovali a stoja pred voľbou nového, trochu neznámeho a verme, že aj niečoho iného. Všeobecne štatistické ukazovatele postojov k zmene hovoria o tomto percentuálnom postojovom rozložení: 20%-60%-20%. Len 20% ľudí verí, že zmena prinesie niečo pozitívne, lepšie, iné. Šesťdesiatim percentám ľudí sa hovorí, že sú to " čakatelia pri plote". " Uvidíme..." je ich postojová barlička. Z tých 60% je však 40% presvedčiteľných na istý iný typ zmeny, ak je im odkomentovaná zrozumiteľne, jasne, podložená konkrétnymi faktami, samozrejme aj perspektívnym pohľadom na výhody prezentovaných zmien. Tie zvyšné percenta sú ľudia, ktorí sú" zmrznutí"vo svojich nemenných pozíciách. Zmenu vnímajú ako hrozbu, ohrozenie a neistotu. Pracujú s katastrofickým scenárom " a čo keď bude ešte horšie".

Voľba zakonzervovania súčasného stavu skôr zapácha regresom. Očakávať zmeny v pretrhaní korupčných nití a prepojení patrí skôr do kategórie " falošného optimizmu". Voľba " predpovedaného" chaosu pri zastabilizovaní niektorých rušivých momentov / Ego- hlavy nosiť na pleciach pokornejšie/ predsa je len príležitosťou " mať to tu doma" iné."